Nella consueta stand up con Gazzetta.it, Bobo Vieri ha debuttato parlando di Romelu Lukaku e dell'eventualità per l'Inter di confermare il prestito del belga per la prossima stagione: "Io tengo Lukaku, però mi aspetto più gol. Un calciatore così va tenuto ma quest'anno mi aspettavo 28-30 gol. Se l'Inter decide di tenerlo, mi aspetto un grandissimo Lukaku la prossima stagione".

Con quale attaccante ti sei trovato meglio in carriera?

"Ho giocato con tanti talenti davanti, potrei fare 30 nomi... Penso a Ronaldo, Baggio, Pippo Inzaghi, Crespo, Salas, Boksic, Del Piero, Totti. E Nicola Amoruso, che se non lo dico si incazza. Sono stato fortunato a giocare con grandi attaccanti".

L'Inter ieri ha preso due gol in 15 minuti. Questo vuol dire che il Milan può riuscire nella rimonta?

"Io non ho visto la partita di ieri, ma ci sta se penso più alla Champions. Ma l'Inter ha un portiere e una difesa che dovrebbero prendere pochi gol. Nel calcio può succedere di tutto, il pallone è veramente rotondo e fa quello che vuole. Abbiamo visto tante cose in questi 20-30 anni. L'Inter deve prepararsi al meglio, il Milan lo farà sicuramente perché è sotto. Ma nel calcio può succedere di tutto; sarà sempre una gara equilibrata anche perché è un derby e in un derby tutto può succedere in qualunque momento. Da che stai controllando a che puoi prendere 2-3 gol. L'Inter ha un vantaggio, ma deve giocare per vincerla".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!