Andrija Vukoje, centrocampista montenegrino, sta svolgendo in questo momento le visite al CONI per ottenere l'idoneità sportiva e diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter. L'ormai ex OFK Grbalj si unirà alle giovanili del club nerazzurro una volta definiti tutti i passaggi burocratici.

A seguire le immagini del giovane all0ingresso della struttura.

‼️ Al via le visite mediche di Andrija Vukoje, centrocampista montenegrino classe 2008 @SimoneTogna pic.twitter.com/8ul6I3r6BD — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 22, 2025

