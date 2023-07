In attesa dell'arrivo della squadra di Simone Inzaghi a Malpensa, da dove partirà per il Giappone intorno alle 16.30 di questo pomeriggio, in aeroporto iniziano ad arrivare le prime rappresentanze dell'Inter. Arrivato infatti da qualche minuto il direttore Dario Baccin come ci racconta il nostro inviato. La novità è l'assenza dell'amministratore delegato area sport Giuseppe Marotta che, secondo quanto filtra, non seguirà la squadra in tournée in Sol Levante e rimarrà a Milano. Diversamente invece faranno il direttore sportivo Piero Ausilio e l'ad Alessandro Antonello che raggiungeranno il Giappone tra qualche giorno.

