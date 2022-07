Visite pomeridiane in casa Inter, dove è arrivato da qualche minuto Renzo Contratto, intermediario nella trattativa per la cessione di Zinho Vanheusden all’AZ Alkmaar, dove il difensore centrale dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. L’agente è stato pizzicato dall’inviato di FcInterNews.it presente sotto l’HQ nerazzurro, dove ha fatto ingresso una manciata di minuti fa.