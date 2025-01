Alcuni tifosi si sono radunati davanti la stazione di Rho Fiera per accogliere l'Inter alla partenza per Venezia, dove domani pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi affronterà gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco. Dalla voce di una tifosa arriva anche una richiesta netta per il presidente Beppe Marotta: "Non venda Frattesi". La stessa tifosa, al momento dell'arrivo dei calciatori, si è avvicinata al giocatore per abbracciarlo. Poi in lacrime l'ha implorato di non lasciare l'Inter. Lui l'ha abbracciata per poi dirle qualche istante dopo: "Non parlare, ci sono le telecamere...".

“Non venda Frattesi”: la richiesta di una tifosa al presidente Marotta prima della partenza per Venezia ️ pic.twitter.com/FPyXmc0nVo — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 11, 2025