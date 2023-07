È durato poco meno di un'ora il summit nella sede dell'Inter tra il club nerazzurro e Edoardo Crnjar, intermediario di Anatolij Trubin, portiere ucraino tra i preferiti della dirigenza interista per rimpiazzare André Onana. L'incontro è terminato poco fa, come testimoniato dall'uscita dalla sede di Crnjar, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione dopo il colloquio con Beppe Marotta, unico dirigente presente negli uffici nel tardo pomeriggio di oggi, con il quale si è salutato calorosamente.

️ L’intermediario Edoardo Crnjar per la trattativa Trubin ha lasciato la sede nerazzurra dopo aver parlato con Marotta. Nessuna dichiarazione pic.twitter.com/1TJfme3wPO — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 6, 2023

