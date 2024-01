Come ormai abitudine per un nuovo arrivo in casa Inter, Tajon Buchanan si è affacciato dalla struttura del CONI, dove è in procinto di ottenere l'idoneità sportiva, per salutare i tifosi interisti in attesa fuori con l'obiettivo di scattare una foto o semplicemente scambiare un 'cinque'. L'esterno canadese, che ha già sostenuto le visite mediche alla Clinica Humanitas, ovviamente non si è sottratto al 'compito'. A seguire le immagini.