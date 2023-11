Nel post partita di Salisburgo-Inter, Sommer si è presentato nella zona mista.per rispondere alle domande dei cronisti, tra cui l'inviato di FcInterNews. Ecco le sue dichiarazioni direttamente dalla Red Bull Arena.

"Il clean sheet è importante, ma da squadra abbiamo difeso molto bene. E' bello vedere come tutta la squadra difende per evitare di prendere gol. Ora vogliamo arrivare primi nel girone perché il primo posto sarà molto importante poi nel sorteggio degli ottavi di finale. Domenica c’è un’altra partita importante di Serie A, vogliamo riprendere da dove abbiamo interrotto. Non dobbiamo abbassare la guardia, passo dopo passo dobbiamo guardare avanti anche perché i nostri tifosi ci tengono".



Sommer poi chiude parlando della prestazione di Sanchez. "Sta facendo bene, è un giocatore di esperienza, ha tecnica, qualità e contribuisce ad aggiungere abbondanza in attacco. Lo abbiamo visto oggi, ha iniziato lui e ha fatto bene, poi è entrato Lautaro. Per noi è importante avere queste scelte e questa qualità in attacco".