Ieri si è conclusa ufficialmente la Serie A 2022/23. L'Inter si è classifica terza alle spalle di Napoli e Lazio, non è stata mai praticamente in piena lotta scudetto e paga una prima parte di campionato insufficiente. Il caso Skriniar, gli infortuni di Lukaku e Brozovic, il percorso in Europa: che voto dare alla Serie A 22/23 della squadra nerazzurra? Ne parliamo nell'appuntamento delle 12. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).