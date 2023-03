"Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno". Parole e musica di Walter Samuel, collaboratore tecnico della nazionale argentina ex ed difensore dell'Inter presente alla cena benefica organizzata oggi dalla Fondazione Pupi. "Con noi ha fatto sempre benissimo e noi siamo contentissimi di averlo - aggiunge The Wall ai cronisti -. Qui è felice, ora ha anche avuto la fascia di capitano: credo che sia un grande orgoglio e che lui sia contento".

Che effetto fa tornare a San Siro? Come vedi l'Inter di oggi?

"L'Inter la vedo bene, adesso deve lottare per il secondo posto perché ci sono altre squadre attrezzate. Vedo difficile togliere lo scudetto al Napoli".