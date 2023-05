A margine di un evento benefico all'Aspria Harbour Club Milan, Walter Samuel ha risposto alle domande dei cronisti presenti, tra i quali quello di FcInternews.it. (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DA APP). Si parte con un ricordo della Champions 2010: "Fu un'emozione unica vedere tanta gente allo stadio, poi fortunatamente abbiamo festeggiato tutti insieme".

City-Inter, che partita sarà?

"Non lo so, sinceramente, loro stanno facendo molto bene. L'Inter sta crescendo, mi fido di Inzaghi e dei ragazzi perché li ho visti maturi contro il Milan. Penso che hanno possibilità di vincere".

Come si ferma Haaland?

"Non c'è un segreto, si fermerà di reparto, aiutandosi a vicenda. Ha fatto un sacco di gol, ma il City è pericoloso in generale perché è completo. L'Inter se la giocherà sicuramente".

Lautaro cosa può dare all'Inter in questo finale? E' ancora più forte dopo il Mondiale?

"Sono contento perché è capitano, mi auguro che abbia un grandissimo finale di stagione. Noi argentini teniamo molto a lui, così come al Tucu".

Ti aspettavi tre italiane nelle tre finali di Coppa?

"Sì, perché nessuno vuole affrontare le italiane in queste competizioni. Ci sono dei cicli, sono contento perché il calcio italiano sta crescendo".

FcIN - Similtudini tra questa Inter e quella del Triplete.

"Non lo so, giocano in maniera diversa. Non mi piacciono i paragoni, loro hanno meritato la finale, ora se la devono godere e provare a vincerla".

FcIN - Retegui è da Inter?

"Deve valutarlo il club, non io".

Lautaro da Pallone d'Oro?

"Lui vuole vincere le Coppe, i premi personali vengono dopo. Lui potrebbe vincerlo tranquillamente".

Mourinho può vincere un'altra Coppa europea.

"Sta facendo benissimo a Roma, José ci sa fare. Speriamo vada bene".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE