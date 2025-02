Intervistato a margine della presentazione della 'Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out', il torneo nazionale di calcio a 7 giovanile organizzato da Lega Serie A, Philadelphia e Centro Sportivo Italiano, Andrea Ranocchia ha risposto così alle domande dei cronisti presenti, partendo dall'analisi del derby di ieri: "Per l'Inter è importante continuare su questa strada. Ieri è stata una gara oggettivamente sfortunata: tre pali, un rigore negato e tante occasioni... Quello che conta è il percorso che sta facendo la squadra, la solidità e la mentalità che hanno. Il campionato sarà combattuto fino alla fine perché dall'altra parte c'è un Napoli che è una grande squadra".

Come giudichi l'impatto di Zalewski?

"E' partito benissimo, ieri gli ho fatto i complimenti. L'assist che ha fatto l'avrebbero fatti in pochissimi, in tanti si sarebbero fatti prendere dalla foga di calciare. Ha talento, è giovane; se la dirigenza e l'allenatore lo hanno scelto, è perché può dare una mano".

Avresti fatto qualcosa in più sul mercato?

"No, ma l'Inter è una squadra completissima. Non serve andare a toccare gli equilibri di gruppo per prendere un'incognita. Ha due giocatori per ogni ruolo, anche se i tifosi non si accontentano mai. Io metterei dieci firme per avere una squadra così".

