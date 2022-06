Continua il via vai di mercato in casa Inter, dove da qualche minuto sono arrivati l’agente di Ionut Radu, Oscar Damiani e Ariedo Braida, dirigente della Cremonese. Come vi avevamo già raccontato, sul portiere romeno è forte l’interesse della neo-promossa in massima categoria, un interesse che potrebbe dunque entrare già oggi nel vivo. Si lavora per trovare la quadra per la cessione a titolo temporaneo.

