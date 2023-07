Quinto acquisto, quinto episodio della serie 'New Brothers' di Inter Media House in collaborazione con Paramount+. È il turno di Juan Cuadrado, con il quale l'Inter ha già gettato le basi per girare un "film acclamato dalla critica". Critica positiva o negativa che sia, ma pur sempre arrivato ad essere in tendenza. L'ex bianconero cambia pelle, perché "a volte per andare avanti bisogna riscoprire le proprie radici e creare qualcosa di sorprendente" come si legge nel video di presentazione del colombiano che conclude con tanto di dichiarazioni brevi ma significative: "Qui per creare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!