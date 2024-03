Sta iniziando in questi minuti il tradizionale pranzo UEFA tra Inter e Atletico Madrid. Poco fa si è presentata nella taberna del Capitán Alatriste, locale in centro a Madrid, la dirigenza nerazzurra in blocco (Javier Zanetti, Alessandro Antonello e Beppe Marotta), travolta dall'entusiasmo dei tifosi presenti. Oltre ai classici selfie, a Marotta è stato chiesto di portare l'Inter a Wembley, sede della finale di Champions League. Poco dopo si è presentato anche il vice presidente del Consiglio Ignazio La Russa, che non ha perso l'occasione di esclamare un "Forza Inter" davanti ai compagni di tifo.

A seguire le immagini raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!