Piotr in gol con la Polonia nell'amichevole contro l'Ucraina. Il centrocampista, che si unirà presto all'Inter, ha trovato la via della rete in maniera rocambolesca: il suo cross non è stato deviato da nessuno e la palla è terminata alle spalle del portiere avversario. Zielinski ha fissato il punteggio sul risultato di 2-0.

Goal: Piotr Zieliński | 🇵🇱 Poland 2-0 Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bNWCa3pLkF — PushGoals (@PushGoals) June 7, 2024