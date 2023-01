La "nuova" Curva Nord chiama, Lukaku risponde. Pace fatta a San Siro durante Inter-Napoli. Dopo il ritorno in nerazzurro di Big Rom, la tifoseria era stata chiara dopo la breve fuga londinese del belga, per mesi non ben digerita dopo avergli dato tanto amore. E ieri sono tornati anche i cori per lui in una serata davvero perfetta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lukaku ha reagito con un saluto di ringraziamento dal rettangolo verde, come un cenno d'intesa tra vecchi amici. Un bel momento che cancella i cori razzisti arrivati dal terzo anello blu di San Siro occupato dai tifosi del Napoli.