Mattia Mosconi, protagonista del match contro la Fiorentina grazie al gol del momentaneo 1-0 e al rigore procurato in pieno recupero che ha permesso a Luka Topalovic di mettere il sigillo finale al match, a fine gara risponde alle domande dei cronisti presenti al Konami Centre, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it:

Vittoria importante, la quinta consecutiva in campionato contro una diretta concorrente. Così è ancora più bella.

"Oggi sapevamo che era importante per noi vincere, la Fiorentina è in alto insieme a noi e vincere oggi ci ha permesso di scavalcarli. È stata una partita durissima su tutti i fronti ma siamo riusciti a portarla a casa con grande carattere e spirito di squadra".

La squadra ha mostrato grande personalità, e ultimamente riuscite a fare vittorie diverse. Oggi è stata di carattere.

"Sì, oggi si è proprio vista una vittoria di carattere. Non tutte le partite sono uguali, una puoi vincerla giocando bene e un'altra male. Ma non sbagliamo mai atteggiamento, siamo sempre decisi su tutto e oggi è arrivata una vittoria bella e meritata".

Sei entrato, al primo pallone hai segnato, ti sei guadagnato il rigore. Sei soddisfatto della tua partita?

"Sì, a livello personale sono molto contento. Però prima della soddisfazione personale viene il gruppo".

Ora si apre una settimana importante, tra Bayern Monaco e derby.

"Sapevamo che questa sarebbe stata una settimana dura. Ora stacchiamo un po', da domani torneremo a lavorare in vista del Bayern Monaco poi penseremo al Milan. Il nostro obiettivo è fare tre vittorie su tre".

