Presente a Riyadh per assistere come ospite alla finale di Supercoppa Italiana, l'ex attaccante Alessandro Matri si è concesso alle domande dei giornalisti sul posto, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it: "Si tratta di un derby, una finale, una partita che azzera il periodo di entrambe le squadre in campionato. L'Inter sembra in salute nonostante il risultato di Monza e la prestazione contro il Verona. Il Milan invece arriva da 2 risultati non positivissimi ma il recupero di Tonali penso possa dare fiducia alla formazione rossonera. Conseguenze psicologiche? No, il campionato è aperto, è una finale ed è importante portare a casa la coppa ma una sconfitta non influirà sul campionato. Chi sarà importante stasera? Prendo due centrocampisti, Tonali che dà equilibrio ed è il vero capitano della squadra; Calhanoglu per l'Inter, sta dando geometrie e tecnica alla squadra.