L'ad nerazzurro Beppe Marotta si è concesso in zona mista ai giornalisti presenti dopo l'evento 'Vi racconto l’Inter’ nell’ambito della 'Milano Football Week' in corso di svolgimento al cinema Anteo di Milano: "Sicuramente questa sera è una partita a mio giudizio difficile perché viene tra i due derby e quindi è normale che dobbiamo essere bravi e concentrati, senza pensare a martedì. Quindi da questo punto di vista, oltretutto, il Sassuolo è una squadra insidiosa che ci ha sempre dato dei problemi. Dovremo perciò essere molto bravi".

Come state vivendo l'attesa in vista del ritorno dell'Euroderby? Dirà qualcosa di particolare ai giocatori visto che, come ha detto anche dal palco, c'è il rischio di sottovalutare l'appuntamento?

"La affrontiamo con la consapevolezza di aver affrontato una prestazione di qualità, che ci ha permesso di vincere 2-0. Con grande umiltà, piedi ben piantati per terra, sapendo che nel calcio può accadere di tutto, ma con la convinzione di grandissimo ottimismo e rispetto degli avversari".

A questo punto Inzaghi verrà confermato?

"Questo non è certo legato al risultato del derby, Inzaghi ha sempre lavorato bene, dimostrando di essere un allenatore all'altezza dell'Inter".

Ha notato qualche differenza a livello di approccio e fame nel lavoro quotidiano?

"Nel momento in cui abbiamo superato quella crisetta che ci aveva un po' attanagliato, abbiamo trovato motivazione e convinzione che ci hanno portato risultati positivi e stasera dobbiamo continuare".

Ha parlato del rinnovo di Bastoni, quello di Calhanoglu possiamo darlo per assodato?

"Dei rinnovi preferiamo non parlare adesso, abbiamo congelato queste situazioni in attesa dell'epilogo stagionale. Li riprenderemo, è normale che le valutazioni saranno razionali e non solo legate al sentimento. Perché se seguissimo il sentimento sarebbero tutti da rinnovare".