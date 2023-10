Real Sociedad, Empoli e Salernitana: Benjamin Pavard è sempre stato tra i migliori dell'Inter quando è stato chiamato in causa da Inzaghi. Il francese ha dimostrato già leadership difensiva e non solo, anche nell'ambiente nerazzurro ha già conquistato tutti tra squadra e tifoseria. Ora sembra essere arrivato il momento del passaggio di consegna tra lui e Darmian. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).