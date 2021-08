VIDEO – L’Inter presenta Dumfries: “L’energia è tutto”

Il club nerazzurro presenta il nuovo acquisto con il consueto video sui social

Come di consueto, l'Inter presenta i suoi nuovi acquisti con un video realizzato dall'Inter Media House. Dopo Edin Dzeko, oggi è la volta di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro alle ore 23:00 in punto ha pubblicato sui suoi social il video in cui viene introdotto ai suoi nuovi tifosi il laterale olandese.