"Inizia bene questa settimana, ma l’importante non è mai l’inizio ma il posto in cui si arriva e quindi ci vediamo sabato sera", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa pizzicato dai giornalisti presenti all'uscita da Palazzo Lombardia a margine dell'evento 'Costituzione e Sport: meno burocrazia per migliorare la qualità della vita e favorire la crescita sociale ed economica'. Di seguito le dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Dove la vedrà?

"Sono indeciso se andare a Napoli. Ma siccome non ero mai voluto andare nello stadio della Juventus e per la prima volta sono andato e abbiamo perso. Avevo giurato che non sarei mai andato, quindi ora sono indeciso. È meglio che la guardo in televisione".

Firma per vincere la Champions e lasciare il campionato al Napoli?

"No, non firmo. E poi vorrei anche la Coppa Italia".



Fra Inzaghi e Conte?

"Sono due grandi allenatori entrambi, molto diversi l’uno dall’altro ma tutti e due sono nei cuori degli interisti, come Mourinho".

Chi sarà l’uomo scudetto?

"Martinez. Ma non il centravanti, il portiere. Se sarà all’altezza sarà la novità che ci aiuterà".

