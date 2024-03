Via alla missione Bologna per l'Inter, in campo domani al Dall'Ara alle ore 18 per sfidare i rossoblu Thiago Motta nell'ultimo impegno prima della trasferta di Madrid valida per il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League.

I nerazzurri - come testimoniato dal video sotto - sono partiti dalla stazione di Rho alle 17.44 per raggiungere il capoluogo emiliano: bagno di folla per la squadra di Inzaghi, con tanti tifosi che hanno chiesto foto e autografi ai loro beniamini.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!