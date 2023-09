È già tempo di derby. Ancora uno. Dopo le quattro su quattro delle stracittadine del 2023 stra-vinte dall'Inter, la squadra di Simone Inzaghi si appresta ad ospitare ancora una volta i cugini del Milan, nel primo confronto stagionale. Dopo il confronto in Supercoppa, valso il Trofeo ai nerazzurri, quello di febbraio in Serie A e il doppio confronto in Champions che ha permesso al Biscione di staccare il pass per Istanbul, dove la corsa della Beneamata si è fermata sul più bello sotto i colpi del City, è tempo di voltare pagina. È tempo di scrivere un nuovo capitolo della storia calcistica meneghina e per farlo i nerazzurri si affidano al silenzio. Quella cosa che, in questi casi, come il club di Viale della Liberazione lo ha definito nel video pre-gara, "lascia spazio alla voce di una città. Lo senti? Il derby è qui. È tempo di farsi sentire".

