L'Euroderby si avvicina e l'Inter si prepara all'appuntamento con il classico allenamento della vigilia. I nerazzurri hanno cominciato la seduta in un clima sereno in cui non sono mancati i momenti di distensione, con tanto agonismo e qualche urlo tra i giocatori per caricarsi in vista della semifinale d'andata di Champions League. Tanta intensità nel torello, a cui hanno preso parte sia Robin Gosens che Danilo D'Ambrosio, vogliosi di tornare a disposizione di Inzaghi.

