Uno degli ultimi nomi accostati all'Inter in ottica mercato è quello di Albert Gudmundsson, attaccante classe '97 che sta impressionando con il Genoa e che non fa altro che confermare le sue enormi qualità anche con la sua Islanda. Stasera l'ennesima prova nel match contro Israele, steso dalla sua tripletta nel 4-1 finale.

Ad arricchire l'hat trick il perfetto calcio di punizione dell'1-1, riproposto nel tweet qui sotto.

ALBERT GUÐMUNDSSON DRAWS LEVEL AGAINST THE ZIONIST TERRORISTS WITH A FREE-KICK GOLAZO!!!

️ @FootColic pic.twitter.com/l0AI5GOMew