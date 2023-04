Da circa mezz'ora, l'Inter è partita dalla stazione di Rho-Fiera, ormai consueto hub per le trasferte in treno dei nerazzurri, per raggiungere Firenze, da dove poi si muoverà per Empoli, sede del lunch match delle 12.30. Non è partito con la squadra, come noto, Henrikh Mkhitaryan. Presente tutta la dirigenza ad eccezione di Steven Zhang. Da sottolineare il gesto di Romelu Lukaku che mentre raggiungeva il binario si è fermato per una foto volante con un piccolo tifoso nerazzurro. Ecco il video dei momenti antecedenti la partenza (Clicca qui se visualizzi da app).

