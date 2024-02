L'Inter e Marcus Thuram si uniscono a We Football, il progetto dell'Atletico Madrid creato per costruire un calcio migliore, nel quale vengono al primo posto diversità, inclusione e rispetto. Principi che devono ispirare lo sport.

"Il calcio per me è un gioco che amavo quando ero bambino e sognavo di diventare calciatore. Fare gol e dare piacere a chi viene allo stadio. Il calcio è una storia di vita, si cresce con i compagni: ti aiuta a essere una persona migliore fuori dal campo. Sei un esempio per i più piccoli ma non solo, quindi c'è un messaggio da far passare. Il calcio aiuta la gente a ritrovarsi, a sognare e a cambiare la vita", dice l'attaccante nerazzurro nel video.