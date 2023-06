L'Inter tratta la cessione di Brozovic all'Al-Nassr e quella di Gosens all'Union Berlino mentre continua a lavorare per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di mister Inzaghi: l'intervista di Frattesi rilascia tanti indizi importanti che lo portano verso la Milano nerazzurra, mentre per la difesa l'ultima idea è quella di Azpilicueta, difensore spagnolo del Chelsea. Ne parliamo nell'appuntamento delle 12 sul canale Youtube. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).