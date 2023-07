Al via una settimana decisiva per l'Inter. La stagione sta per partire ufficialmente, mentre la dirigenza è al lavoro per completare la squadra da mettere a disposizione a Inzaghi. Onana sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester United, l'Inter è pronta a chiudere per i suoi eredi e a sferrare l'attacco decisivo a Lukaku. L'analisi di FcInterNews con Aurora Mavaracchio. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).