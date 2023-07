Passaggio inevitabile sul voltafaccia di Romelu Lukaku all'Inter durante la conferenza stampa di Simone Inzaghi dopo l'amichevole con l'Al-Nassr: "Sapete tutti quanto abbiamo fatto io e la società per riportarlo qua con noi, ci ha dato una grandissima mano - le parole del tecnico nerazzurro -. Ha avuto amore da tutta la famiglia Inter, soprattutto dai tifosi, probabilmente la storia meritava una fine diversa. Però lo ringrazio per la mano che ci ha dato per centrare i nostri obiettivi".

