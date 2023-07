Attorno alle 18, Paolo Busardò, agente di Samuele Mulattieri, è uscito dalla sede del Sassuolo, a Milano, dove era arrivato per definire i dettagli del trasferimento del suo assisitito alla corte di Alessio Dionisi. Un incontro che interessa da vicino anche l'Inter, visto che l'ex Frosinone è stato inserito come contropartita tecnica nell'affare che porterà Davide Frattesi in nerazzurro. Il procuratore, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti, pochi minuti dopo si è recato in Viale della Liberazione, quartier generale della Beneamata. Guarda i video: