Appuntamento consueto delle 12 sul canale Youtube di FcInterNews. Lukaku lancia segnali all'Inter con una prestazione super contro l'Empoli: doppietta e assist per l'amico Lautaro. A fine stagione se ne riparlerà con il Chelsea che intanto sembra fare sul serio per Onana. L'Inter attende e flirta ad Empoli con Vicario. Di seguito il link Youtube (clicca qui per vedere da app).