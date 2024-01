Dopo il via libera della Giunta del Comune di San Donato alla proposta di variante urbanistica, il sindaco Francesco Squeri è intervenuto in conferenza stampa e in merito al progetto del nuovo stadio del Milan sull'area San Francesco ha parlato così: "Penso che le due squadre di Milano non giocheranno più nello stesso stadio, uno stadio verrà fatto anche per mantenere un certo livello sportivo. Il Milan e' intenzionato a costruire un impianto nel nostro Comune ma la certezza chiaramente non c'è. Noi non abbiamo cercato il Milan ma il Milan ha cercato noi. E' un'opportunità per San Donato. Non vi nascondo che è per me la prima volta di una conferenza stampa ma capendo l’argomento capisco anche il numero di giornalisti - riporta numero-diez.com -. Tutto nasce ad inizio 2023 quando SportLifeCity, che ha già una delibera approvata per un’arena, viene in comune e ci prospetta la possibilità di cambiare l’arena in uno stadio. Noi diamo disponibilità ma l’iter è abbastanza lungo e il 28 settembre 2023 SportLifeCity ci consegna la richiesta di variante al piano integrato di intervento relativo al comparto San Francesco. La giunta dichiara percorribile la percorribilità del progetto. Ma essendo un progetto di valenza sovra comunale si andrà verso un accordo di programma”.

Sui trasporti: "Ora parliamo un po’ di questa bozza di progetto, perché è importante chiamarla così. I punti all’ordine del giorno sono potenzialmente quelli di un sistema di trasporto attraverso lo sviluppo di una nuova stazione ferroviaria, la riduzione dell’utilizzo delle automobili e il recupero di aree destinate al parcheggio. Si stima circa un'ora per defluire il tutto. La stazione di San Donato dovrà diventare una vera e propria stazione. Tutto questo per diminuire l’afflusso del trasporto su gomma. La metropolitana di San Donato dista dall’area circa 1,2km, ma c’è la possibilità di creare navette, ma è presto per parlarne. L’impegno è sicuramente quello di diminuire il trasporto su gomma. È questa la sfida di progetto perché è impensabile far muovere 70 mila persona su gomma. Anche i parcheggi non potrebbero sostenere questo tipo di trasporto”.

Sulla data di inaugurazione dello stadio: "Quello che sento dal Milan lo so dai miei rapporti con SportLifeCity. Il Milan vorrebbe inaugurare lo stadio ad ottobre della stagione 2027/2028. Nell’accordo di programma si parla di 18 mesi, ma ci sono tanti enti e non si sa mai come va a finire”.

Sul futuro di San Siro: "Il Milan non ha ancora parlato di chi programma e chi fa cosa. Ne parleremo nell’accordo di programma perché finora siamo solo ad un piano progettuale. Noi abbiamo fatto ieri un accordo di giunta. Non abbiamo detto sì allo stadio, abbiamo detto sì alla progettualità di questo stadio. Su San Siro mi sono fatto l’idea che le due squadre non giocheranno più nello stesso stadio. San Siro resterà in piedi sicuramente, ma almeno uno stadio verrà fatto. Va capito quale e come ciò verrà fatto“.

Sul nuovo stadio: "Prevediamo uno stadio da 70mila posti. Prevediamo inoltre circa 3500 parcheggi divisi in due livelli. Insieme a ciò ci sarà il nuovo museo, degli uffici, un albergo e un ristorante, lo store ufficiale del Milan e un auditorium”.

