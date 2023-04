Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. In questa puntata focus speciale su Inter-Benfica: come cambia il futuro nerazzurro dopo la conquista della semifinale di Champions League? Spazio anche al caso Skriniar e alla fine della sua stagione dopo l'intervento. A seguire il link Youtube per partecipare al Salotto di oggi (clicca qui se segui da app).