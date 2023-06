In attesa di definire la cessione di Brozovic e tentare l'assalto definitivo a Frattesi, l'Inter si trova ad un bivio. Onana o Lukaku? E' la domanda che tutti gli interisti si stanno ponendo in queste ore ed è come scegliere tra mamma e papà. Sacrificare il portiere camerunense, realizzando un'importante plusvalenza per arrivare a Lukaku prendendolo a titolo definitivo dal Chelsea o rinunciare a Big Rom e trattenere il portierone nerazzurro. E voi da che parte state? L'analisi di FcInterNews con Aurora Mavaracchio. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).