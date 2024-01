"Monza-Inter? Da monzese spererei come l'anno scorso, ma è difficile perché l'Inter è fortissima. Secondo me è una favorita per il campionato, o meglio è la prima della classe". Lo dice Adriano Galliani, ad del Monza, intercettato all'ingresso dell'assemblea di Lega.

Come sta Di Gregorio?

"È a Barcellona, tra un'ora sapremo".

Ora Valentin Carboni sta crescendo.

"È incredibile, credo che nei 2005 in tutti i 5 campionato con almeno due gol e assist siano in tre o quattro. È un bambino del 2005 ed è straordinario, noi l'avevamo capito e l'ha capito anche l'Inter che purtroppo ce l'ha dato in prestito secco solo un anno. Sta facendo bene, poi Palladino è bravissimo perché riesce a far convivere lui e Colpani".

Farete qualcosa sul mercato?

"Prima vediamo come sta il portiere, incrociamo le dita. Poi vediamo. Cragno? Adesso ho ancora la speranza di Di Gregorio, tra un'ora sapremo".

C'è la speranza di rinnovare il prestito di Valentin Carboni?

"È presto, manca ancora metà campionato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!