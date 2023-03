Che idea ti sei fatto di questo rendimento altalenante dell'Inter? "Il Napoli sta facendo un campionato a parte, l'Inter è seconda anche se ha perso punti con squadre più piccole. È però dentro la Coppa Italia e deve giocare il ritorno di Champions, ma in campionato si poteva fare meglio. Da ora mi auguro che la continuità ci sia perché è lo sprint finale, ma penso che Inzaghi sia un allenatore all'altezza. In 18 mesi ha fatto belle cose".

L'Inter col Porto quante possibilità ha? "Ne ha tante, ma sappiamo che le partite di Champions e di questi tornei non sono mai facili. Non so che percentuali ma non sarà una partita facile, come non l'avranno facile il Milan e il Napoli. In Champions tutto può succedere".

Che sensazione hai su Porto-Inter e sul cammino internazionale delle italiane? "È chiaro che non andare due volte al Mondiale fa male, avere tre squadre in Champions è importante. Speriamo che si possa tornare ai livelli degli anni novanta o dei primi anni 2000, quando si giocavano anche tante finali e si vinceva. Il calcio è cambiato: prima pochi italiani andavano all'estero, ora ce ne sono di più ma Mancini visiona tutto. Mi auguro che si possa tornare a livelli importanti, l'Italia è un paese di calciatori".

"È sempre importante andare messaggi come quello di oggi, dove il futuro del calcio passa da questi ragazzi. Se penso a com'ero e dove sono cresciuto mi vengono in mente tante partite da bambino. Bisogna valorizzare queste attività e dargli importanza. Se si vuole tornare ad avere una Nazionale forte si pare da qui". Parola di Fabio Galante , rappresentante dell'Inter intercettato dai giornalisti alla presentazione della Junior Tim Cup.

Come può sostituire Skriniar?

"Abbiamo un grande ds come Ausilio e un grande ad come Marotta, sapranno loro quali saranno i giocatori adatti per mantentere un livello alto. Skriniar è un grande giocatore, dispiace a me personalmente ma penso a tutti che non faccia pià parte dell'Inter perché ha sempre dato tutto. L'Inter troverà comunque dei giocatori forti come Skriniar".

Oggi Bremer è un rimpianto?

"Non penso, l'Inter in difesa ha grandi giocatori come De Vij, Skriniar, Acerbi, Bastoni. Penso che non sia un rimpianto".

Come si vince contro il Porto?

"In Champions non ci sono partite facili. Ricordo di aver vinto una Coppa Uefa dopo essere uscito l'anno prima ai rigori, o di essere uscito agli ottavi di Champions con lo United. Per vincere devi avere la serata in cui non sbagli niente, perché puoi essere puntito al pirmo errore. L'Inter ha tutte le qualità e i giocatori per passare il turno".

