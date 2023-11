Non sarà una serata banale, quella di domani, per Achraf Hakimi e Milan Skriniar: i due ex giocatori dell'Inter tornano infatti a San Siro, seppur con una maglia diversa da quelle delle due milanesi, per sfidare il Milan in Champions League. Ed è inevitabile che il ritorno in quella che è stata la loro casa per diverso tempo susciti qualche emozione speciale: prova ne sia quanto fatto dal marocchino al momento dell'ingresso in campo per la rifinitura. Come testimoniato da MilanNews.it, Hakimi, entrando sul terreno di gioco, ha abbracciato lo slovacco e rivolto le braccia al cielo guardando verso la Curva Nord, probabilmente a ricordo delle tante partite giocate e vinte con la maglia nerazzurra. E col cruccio, sicuramente, di averlo potuto vivere soltanto vuoto, dato che ha indossato la divisa dell'Inter nella stagione delle porte chiuse per l'emergenza Covid-19.

Hakimi back at Guiseppe Meazza, with his hands up. He deeply missing the feeling.



pic.twitter.com/yrvqm7fBbz — F.C. InterData (@Fcinterdata) November 6, 2023

