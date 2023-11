"Alcune emozioni sono così grandi che le senti sottopelle. E domenica sera, più che mai. Perché è una di quelle notti che ti fanno rabbrividire per l’emozione solo a pensarci". Con questo messaggio, con la musica di Travis Scott e Kendrick Lamar e con un video che ripercorre i Derby d'Italia più storici della storia nerazzurra, l'Inter ha caricato l'ambiente in vista della sfida in programma domenica sera a Torino contro la Juventus.

Alcune emozioni sono così grandi che le senti sottopelle. E domenica sera, più che mai. Perché è una di quelle notti che ti fanno rabbrividire per l’emozione solo a pensarci 🫳

Ringraziamenti speciali a Travis Scott, Kendrick Lamar – goosebumps & @SonyMusicItaly#ForzaInter… pic.twitter.com/Fx8VUszd1I — Inter (@Inter) November 24, 2023