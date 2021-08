VIDEO – Correa protagonista di un film in bianco e nero: “Nuova stella in città”

Il video di presentazione del Tucu, ultimo arrivato in casa nerazzurra

Scoccate le 23, come da tradizione in quest'estate, l'Inter ha pubblicato il video dedicato all'ultimo acquisto, l'argentino Joaquin Correa, già protagonista assoluto al Bentegodi con un doppietta all'esordio rifilata nella vittoria sull'Hellas Verona. Qui il video pubblicato su Twitter, un trailer di un film in bianco e nero in cui il Tucu, la nuova stella in città, viene definito "l'uomo con l'anima di un puma".