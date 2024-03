Grande accoglienza dei tifosi interiti per la squadra, nel momento del suo arrivo in pullman al Meazza per disputare la partita contro il Napoli. Nonostante la delusione post-Champions League, ai ragazzi di Simone Inzaghi è stato dato un benvenuto pirotecnico, con tanto di fuochi d'artificio. A questo si aggiunge uno striscione con su scritto: 'Fieri di voi' da parte della Curva Nord.

A seguire le immagini.