L'Inter è sbarcata a Oporto, dove domani sera andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Prima della conferenza stampa, che vedrà protagonisti Inzaghi e Calhanoglu, i nerazzurri hanno assaggiato prima la prima volta il terreno del do Dragão con il classico walk around che precede la serata più importante della stagione. Presente anche il presidente Steven Zhang, così come tutto il resto della dirigenza.

