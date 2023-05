Giornata importante in casa nerazzurra. L'Inter renderà noti i risultati finanziari di Inter Media and Communication Spa in una conference call e si discuterà del nuovo main sponsor che prenderà il posto di Digitalbits. Occhi anche sul calciomercato: le ultime sulla suggestione Milinkovic-Savic raccolte dalla nostra redazione. Ne parliamo nel video delle 12 sul nostro canale Youtube. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).