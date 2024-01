"Se Sensi può essere un'idea di mercato per il Sassuolo? No, no.... Per ora non c'è nulla né in entrata né in uscita". Questa la risposta laconica rilasciata ai cronisti presenti all'uscita dell'assemblea di Lega, tra cui l'inviato di FcInternews.it, da Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi, a proposito delle voci di mercato circolate negli scorsi giorni, secondo le quali gli emiliani starebbero pensando a riaccogliere nelle loro fila il centrocampista dell'Inter.

