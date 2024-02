L'Inter celebra l'anno del Drago e per festeggiare il Capodanno cinese 2024 pubblica oggi sui canali ufficiali un video speciale con protagonisti Yann Sommer, Henrikh Mkhitaryan e Yann Bisseck.

Inoltre in occasione di Roma-Inter del 10 febbraio la squadra scenderà in campo con una maglia away speciale, in edizione limitata.