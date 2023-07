Nel weekend appena trascorso Inter e Al-Nassr hanno trovato l'intesa definitiva per l'affare Brozovic: al club nerazzurro 18 milioni di euro, 5 in meno rispetto alla prima offerta accettata per il centrocampista croato. La dirigenza deve fronteggiare enormi difficoltà a cedere e la necessità di finanziare il mercato in entrata porta a decisioni come quella per Brozovic. L'analisi di FcInterNews con Aurora Mavaracchio. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).