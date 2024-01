Gioia inedita dopo la vittoria della Supercoppa italiana per Yann Bisseck, che ha scherzato poco prima della premiazione esprimendo le sue emozioni a caldo di fronte alla telecamera del club: "Non so come sentirmi, è il mio primo trofeo. Cosa devo fare? Riceverò una medaglia?", le parole del difensore tedesco prima di esercitarsi con il tipico gesto di chi solleva il trofeo. Che qualche minuto più tardi è finito materialmente tra le sue mani. Di seguito il video girato dall'Inter sul prato dell'Al-Awwal Stadium di Riyadh.

