Nessuna sorpresa rispetto all'allenamento di ieri: Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, come si può apprezzare dal video girato dal nostro inviato, hanno lavorato a parte anche nella seduta della viglia di Benfica-Inter, partita alla quale ovviamente non parteciperanno. L'obiettivo di Simone Inzaghi è recuperarli in vista del ritorno, fissato in agenda mercoledì 19 aprile.